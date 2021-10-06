SEGNALETICA S'INCLINA PER IL VENTO SULLA SS121, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Per fortuna non si tratta di incidente, ma si segnalano rallentamenti sulla ss121 in direzione PaternòIl maltempo di ieri ha causato diverse situazioni di pericolo, tra questi uno sulla superstrada ss...

Per fortuna non si tratta di incidente, ma si segnalano rallentamenti sulla ss121 in direzione Paternò

Il maltempo di ieri ha causato diverse situazioni di pericolo, tra questi uno sulla superstrada ss121 in territorio di Paternò, in questi minuti è in corso un intervento dei Vigili del fuoco per il ripristino e la messa in sicurezza di una insegna commerciale, che, probabilmente, per il forte vento si è inclinata in modo pericoloso.

I rallentamenti iniziano nei pressi dello svincolo Misterbianco centro/centro commerciale .

Rallentamenti pure in direzione Catania a causa dei "curiosi" che rallentano all'altezza dell'"incidente".