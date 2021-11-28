SELEZIONE DI "MISS MAMMA ITALIANA", PREMIATE TRE PATERNESI

All’Hotel Allegro Italia di Pedara, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno soste...

All’Hotel Allegro Italia di Pedara, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Marianna Cucinotta 38 anni, commessa, di Acicatena (CT), mamma di Clarissa e Tommaso, di 7 anni e 10 mesi; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Caterina Sutera, 48 anni, impiegata, di Ragusa, mamma di Maya di 17 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”, in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Glamour” Laura Amich, 32 anni, terapista della riabilitazione psichiatrica, di Trecastagni (CT), mamma di Nicola di 5 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” Simona Trapani, 34 anni, parrucchiera, di Santa Maria di Licodia (CT), mamma di Grazia e Gaetano, di 11 e 5 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Jessica De Tommaso, 30 anni, hair stylist, di Riposto (CT), mamma di Sam e Chloe, di 7 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” Federica Mazziotta, 38 anni, casalinga, di Augusta (SR), mamma di Beatrice di 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Patrizia Russello, 40 anni, di Agrigento, mamma di Domenico e Giuseppe, di 8 e 6 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” Arianna Scandurra, 30 anni, operatrice telefonica, di Paternò (CT), mamma di Aurora di 9 anni;

“Miss Mamma Italiana Solare” Greta Chiara, 30 anni, make up artist, di Paternò (CT), mamma di Flavio di 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Fascino” Alice Conigliello, 32 anni, operatrice telefonica, di Paternò (CT), mamma di Asia e Ginevra, di 9 e 5 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” Maria Angela Barbera, 33 anni, casalinga, di Patti (ME), mamma di Emma di 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” Rita Modica, 33 anni, insegnante, di Palermo, mamma di Lorenza e Diamante Maria, di 9 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Romantica” Patrizia Platania, 42 anni, casalinga, di Motta Sant’Anastasia (CT), mamma di Lucrezia e Vanessa, di 18 e 12 anni.

Queste invece le vincitrici di fascia “Gold”, per la categoria dai 46 ai 55 anni:

“Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” Viktoriya Moskalenko, 51 anni, agente di viaggi, di Trapani, mamma di Ruslan di 29 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold in Gambe” Svetlana Michurina, 49 anni, agente di viaggi, di Trapani, mamma di Artur di 19 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e dalla catanese Alessia Garigali, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Fashion 2021”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it