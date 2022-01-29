Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica italiana.

FLASHLunghissimo applauso nell'aula della Camera. Sergio Mattarella è nuovamente presidente della Repubblica nel settennato 2022/ 2029. A scrutinio non concluso ha già raggiunto il quorum di 505 voti....

FLASH

Lunghissimo applauso nell'aula della Camera. Sergio Mattarella è nuovamente presidente della Repubblica nel settennato 2022/ 2029. A scrutinio non concluso ha già raggiunto il quorum di 505 voti.

Nella storia italiana è il secondo Presidente, dopo Giorgio Napolitano, a essere riconfermato al Quirinale. Il suo nome ha messo d'accordo le forze politiche e di fatto scongiurato una pericolosa crisi istituzionale.

Dopo una decina di candidature bruciate, comprese quelle della "prima donna al Quirinale", i leader dei partiti hanno chiesto un altro sacrificio al capo dello Stato uscente che ha risposto: "Se serve ci sono, anche se avevo altri piani".

Solo pochi giorni fa Mattarella, oggi 80enne, aveva di fatto traslocato nella sua nuova casa nel quartiere Pinciano di Roma e preso l’aereo verso Palermo, sua città natale, allontanandosi da Montecitorio.

Il Capo dello Stato parlerà pubblicamente alle 21.30.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO