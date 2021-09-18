SETTEMBRE ANOMALO E CALDO RECORD: A PATERNÒ SFIORATI I 39 GRADI
E’ un settembre anomalo dal punto di vista meteorologico.Come da previsione il fine settimana è caratterizzato sulla nostra isola da condizioni meteo tipicamente estive, con la presenza di tempo stabi...
E’ un settembre anomalo dal punto di vista meteorologico.
Come da previsione il fine settimana è caratterizzato sulla nostra isola da condizioni meteo tipicamente estive, con la presenza di tempo stabile e soprattutto con temperature oltre le medie del periodo.
L'anticiclone africano si esteso su gran parte del Mediterraneo meridionale, compresa anche la Sicilia, portando con sé aria decisamente calda per il periodo.
Paternò pure oggi fa registrare temperature da estate piene: 38,3 gradi centigradi, la seconda città piu calda nella gionata di oggi, 18 Settembre 2021 della Sicilia.
A certificare il dato è la rete regionale Sias, con Lentini che addirittura fa registrare un 38,5 da primato a pochi giorni dall’autunno.
Sono tante le città siciliane sopra ai 30 gradi quest’oggi
Nella prossima settimana dovrebbe terminare definitivamente il caldo, con i primi segni di cambiamento a causa di un vortice di bassa che porterà una sensibile diminuzione delle temperature.
DOMENICA 19 settembre
Al mattino ancora presenza di nubi nubi medio-alte su gran parte dell’isola, che potranno rendere il cielo localmente nuvoloso o velato; il resto della giornata proseguirà con ampie schiarite, per cui cielo sereno o poco nuvoloso su tutti settori.
Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.
Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere.
Mari poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia.