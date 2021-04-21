SI APRE PICCOLA VORAGINE IN VIA EMANUELE BELLIA
Nel pomeriggio di oggi, una piccola voragine si è aperta nella centralissima Via Emanuele Bellia all'incrocio con la via Lombardia.
L'allarme è scattato verso le ore 17 quando alcuni residenti hanno segnalato questa apertura nell'asfalto, stavolta non era una semplice buca, ma una piccola voragine, che ha destato subito grande preoccupazione per i rischi che può causare.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza l'area.
Quali siano i motivi che hanno provocato il cedimento della carreggiata, lo stabiliranno i rilievi tecnici avviati dall'ufficio manutenzione del Comune.
Fortunatamente le dimensioni della buca, sono piccole, un rapido intervento dovrebbe velocemente riportare la situazione alla normalità.