95047

SI APRE PICCOLA VORAGINE IN VIA EMANUELE BELLIA

Nel pomeriggio di oggi,  una piccola voragine si è aperta nella centralissima Via Emanuele Bellia all'incrocio con la via Lombardia.L'allarme è scattato verso le ore 17 quando alcuni residenti hanno s...

A cura di Redazione Redazione
21 aprile 2021 19:25
SI APRE PICCOLA VORAGINE IN VIA EMANUELE BELLIA -
News
Condividi

Nel pomeriggio di oggi,  una piccola voragine si è aperta nella centralissima Via Emanuele Bellia all'incrocio con la via Lombardia.

L'allarme è scattato verso le ore 17 quando alcuni residenti hanno segnalato questa apertura nell'asfalto, stavolta non era una semplice buca, ma una piccola voragine, che ha destato subito grande preoccupazione per i rischi che può causare.

Sul posto sono intervenuti i  Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza l'area.

Quali siano i motivi che hanno provocato il cedimento della carreggiata, lo stabiliranno i rilievi tecnici avviati dall'ufficio manutenzione del Comune.

Fortunatamente le dimensioni della buca, sono piccole, un rapido intervento dovrebbe velocemente riportare la situazione alla normalità.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047