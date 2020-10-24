SI RIBALTA PULLMAN A CASTELVETRANO: UN MORTO E DIVERSI FERITI

Grave incidente stradale a Castelvetrano dove un pullman dell’Autoservizi Salemi, proveniente da Palermo si è ribaltato lungo la statale 119 – in corrispondenza del km 51,800 – scontrandosi con un’aut...

Grave incidente stradale a Castelvetrano dove un pullman dell’Autoservizi Salemi, proveniente da Palermo si è ribaltato lungo la statale 119 – in corrispondenza del km 51,800 – scontrandosi con un’auto. Il bilancio è, attualmente, di un morto e almeno due feriti di cui uno in condizioni gravissime che è stato trasportato in ospedale.

A quanto si apprende, a bordo del pullman c’erano una quindicina di persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

La persona deceduta è il conducente della vettura, una Ford Fiesta, contro cui si è scontrato il pullman uscendo da una curva in prossimità di un passaggio a livello.

La strada è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni. La circolazione tra Santa Ninfa e Castelvetrano è deviata in loco; percorso alternativo – comunica l’Anas – attraverso l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

FOTO @https://www.marsalalive.it/