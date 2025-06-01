Si traveste da fantasma per gettare rifiuti illegalmente: smascherato e multato a Monreale

Si è travestito da fantasma per gettare la spazzatura in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata a Monreale (Palermo).Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale g...

Si è travestito da fantasma per gettare la spazzatura in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata a Monreale (Palermo).

Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo sin da quando ha conferito illegalmente i rifiuti fino al suo arrivo a casa.

Il 'fantasma' così è stato identificato e multato.

"Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili - ha dichiarato l'assessore Giulio Mannino - nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c'è ancora chi ignora le regole, danneggiando l'ambiente e la nostra comunità. Il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia.

L'uso delle telecamere e l'impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. A ogni "furbetto" - ha aggiunto - deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio.

Daremo la caccia a questi "fantasmi" che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale".