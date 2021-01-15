SICILIA, ARIA SIBERIANA, IN ARRIVO UN SENSIBILE CALO DELLE TEMPERATURE.

Il week end come anticipa il sito centrometosicilia.it, la Sicilia sarà interessato da correnti fredde di origine artica, che porteranno condizioni meteo tipicamente invernali.La risalita di un promon...

Il week end come anticipa il sito centrometosicilia.it, la Sicilia sarà interessato da correnti fredde di origine artica, che porteranno condizioni meteo tipicamente invernali.

La risalita di un promontorio dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito e la penisola Scandinava, provocherà infatti la discesa di masse d’aria gelida sull’Europa orientale e sulla penisola balcanica, che interesseranno, seppur marginalmente, anche il sud Italia e la nostra isola.

Tra venerdì e sabato passaggio di un vortice di bassa pressione che porterà piogge diffuse un po’ su tutta l’isola, con un primo calo delle temperature.

Da sabato pomeriggio ulteriore sensibile calo delle temperature, che si porteranno anche 5°- 6°C sotto le medie stagionali, ma con fenomeni in attenuazione.

Nuovo impulso instabile domenica, con fenomeni diffusi accompagnati da un lieve aumento termico.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

SABATO 16 GENNAIO

Al mattino condizioni di cielo nuvoloso su gran parte della Sicilia occidentale e settentrionale dove saranno possibili fenomeni di debole intensità, nevosi sopra i 900/1000 metri; qualche schiarita in più sui settori sud-orientali. Dal pomeriggio schiarite più ampie sulla tutta l’isola, accompagnate però da un ulteriore calo termico. In serata e nella notte cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sulla Sicilia centro-settentrionale, dove non si esclude qualche isolato debole fenomeno, nevoso sopra i 500-600 metri.

Temperature in sensibile calo specie dal pomeriggio.

Venti di debole o moderata intensità dai quadranti nord-orientali.

Mari mossi.

DOMENICA 17 GENNAIO

Al mattino cielo i prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola. Gia dalla tarda mattina nuvolosità in aumento sulla Sicilia occidentale, accompagnata da fenomeni di debole o moderata intensità, in estensione al resto dell’isola entro il pomeriggio. Neve inizialmente sopra gli 800 metri, in salita sui 1300 metri entro sera.

Temperature in lieve aumento dal pomeriggio.

Venti di ponente di moderata intensità.

Mari mossi.