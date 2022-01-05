COVID. IN SICILIA AUMENTANO ANCORA I CASI, 7.328 NUOVI POSITIVI E 32 MORTI. 189.109 I NUOVI CASI IN ITALIA
Aumentano ancora i nuovi positivi in Sicilia, sono 7.328 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 60.862 tamponi processati in Sicilia.
Ieri i nuovi positivi erano 6.415
Gli attuali positivi sono 7.198 con un aumento di 6.276 casi.
Le vittime sono 32 portano il totale dei decessi a 7.615
Sul fronte ospedaliero sono 1028 ricoverati, con 21 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, un caso in più rispetto a ieri.
DATI SICILIA
Attuali positivi: 67.198 (+6.276)
Deceduti: 7.615 (+32)*
Dimessi/guariti: 324.626 325.646 (+1.020)
Ricoverati totali: 1.028 (+21)
Ricoverati in terapia intensiva: 115 (+1)
Totale casi: 400.459 (+7.328)
Tamponi: (+60.862)
Nota: La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n.8 il 04/01/2022 – n.19 il 03/01/2022 – n.1 il 02/01/2022 – n.1 il 01/01/2022 – n.2 il 31/12/2021 – n.1 il 27/12/2021
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 189.109 contagiati
• 231 morti
• 33.037 guariti
+36 terapie intensive | +452 ricoveri
1.094.255 tamponi
Tasso di positività: 17,3% (+3,4%)
112.850.467 dosi di vaccino somministrate in totale