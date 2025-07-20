SICILIA NELLA MORSA DEL CALDO: OGGI 41,4 °C A SIRACUSA, 40,4 °C A PATERNÒ. ATTESO IL PICCO NEI PROSSIMI GIORNI

Catania – L’estate siciliana entra nel vivo con un’ondata di calore che sta colpendo in maniera particolarmente intensa l’entroterra orientale dell’isola. Secondo i dati rilevati dal sistema La rete r...

Catania – L’estate siciliana entra nel vivo con un’ondata di calore che sta colpendo in maniera particolarmente intensa l’entroterra orientale dell’isola. Secondo i dati rilevati dal sistema La rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ha registrato temperature eccezionalmente elevate, Anella giornata di domenica 20 luglio sono stati superati i 40 gradi Celsius in alcune località della sicilia orientale

Le temperature più elevate registrate dalle centraline ufficiali SIAS sono:

Siracusa e Lentini : 41,4°C

: 41,4°C PATERNO': 40,4°C

La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi giorni. Il picco dell’ondata di calore è atteso tra lunedì 21 e mercoledì 23 luglio, quando, secondo i principali modelli previsionali, le temperature potrebbero toccare punte di 45–46°C, soprattutto nelle aree interne della Sicilia centro-meridionale ed orientale.

Tuttavia, non sono previsti valori estremi tali da battere i record storici. Il Centro Meteorologico Siciliano (CMS) ha chiarito che l’ondata in arrivo è tra le più intense della stagione, ma non si prevede alcun superamento della soglia dei 50 gradi, come invece paventato da alcuni titoli sensazionalistici. Il record assoluto sull’isola resta quello di 48,8°C registrati a Floridia nel 2021.

Alla base di questa ondata di caldo vi è un promontorio subtropicale di matrice africana, che ha generato condizioni di alta pressione stabile, cieli sereni e un’intensa radiazione solare che continua a far salire i termometri.

Rischio per la salute e allerta incendi

La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino di allerta per le ondate di calore e invita la popolazione a:

evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata,

mantenere una buona idratazione,

prestare attenzione a bambini, anziani e persone fragili.

In parallelo, resta molto elevato anche il rischio incendi, soprattutto nelle aree collinari e nelle zone con vegetazione secca. Le autorità invitano alla massima prudenza anche in prossimità di boschi e terreni incolti.

I dati meteorologici ufficiali sono disponibili in tempo reale sul portale AEGIS della Protezione Civile Siciliana