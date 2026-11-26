SICILIA ORIENTALE, AVVISO PRETEMP: OGGI RISCHIO FORTI TEMPORALI, GRANDINE E VENTO
Maltempo sul versante ionico dell’isola, previsto un livello 1 di rischio temporalesco. Possibili forti raffiche di vento e trombe marine.
Una nuova fase di maltempo interesserà parte della Sicilia nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre 2026, a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica.
Particolare attenzione è rivolta alla Sicilia orientale, soprattutto al settore ionico, inserito dagli esperti di PRETEMP in un’area di rischio temporalesco di livello 1.
Secondo le previsioni, i fenomeni temporaleschi potranno svilupparsi già nel corso della mattinata, con la possibilità di grandinate di piccole o localmente medie dimensioni, forti raffiche di vento e fenomeni vorticosi.
Possibili anche trombe marine, principalmente sullo Ionio, senza escludere fenomeni vorticosi sulla terraferma.
Le condizioni atmosferiche potrebbero inoltre favorire lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati e di isolate supercelle.
Con il passaggio del fronte freddo aumenterà soprattutto il rischio di forti raffiche di vento associate ai temporali.
LA PREVISIONE DI PRETEMP
La perturbazione interesserà principalmente le regioni centro-meridionali, con un fronte freddo in movimento dal Tirreno meridionale verso il comparto ionico e adriatico.
Il livello 1 di rischio temporalesco comprende l’area ionica tra Sicilia orientale, Calabria e Puglia centro-meridionale.
La presenza di una massa d’aria mite, umida e instabile potrebbe favorire fenomeni temporaleschi anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento discendenti, conosciute come downburst.
Nelle aree indicate con livello 0 è invece prevista un’attività temporalesca meno organizzata.
Si precisa che il livello di rischio temporalesco indicato da PRETEMP non corrisponde necessariamente all’allerta meteorologica ufficiale della Protezione Civile.
Fonte: bollettino previsionale PRETEMP