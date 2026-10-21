Sicilia, sciopero dei Tir: alcuni McDonald’s costretti a chiudere, è allarme forniture

Mancano le forniture alimentari: chiusure temporanee a Ragusa e Bagheria, mentre aumentano i disagi nei supermercati.

SICILIA – Il blocco degli autotrasportatori continua a provocare pesanti conseguenze sulle attività commerciali siciliane. La mancata consegna delle merci e dei prodotti alimentari sta mettendo in difficoltà anche la catena McDonald's, costringendo diversi ristoranti a sospendere temporaneamente l'attività.

Le chiusure stanno interessando diverse province dell'Isola. Il primo ristorante a fermarsi è stato quello di Enna, domenica scorsa. Questa mattina, mercoledì 21 ottobre, è toccato ai sei McDonald's della provincia di Ragusa, compresi i due punti vendita del capoluogo e quelli di Marina di Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Modica.

Nel Ragusano la sospensione delle attività coinvolge complessivamente circa 300 lavoratori, impossibilitati a proseguire il servizio a causa dell'esaurimento delle scorte.

Situazione difficile anche a Siracusa, dove due dei tre ristoranti attualmente operativi hanno chiuso già nella serata di ieri. Il terzo potrebbe sospendere l'attività nelle prossime ore qualora non dovessero riprendere le forniture. Le chiusure coinvolgono attualmente circa 80 dipendenti.

Il licenziatario Massimo Caia, pur esprimendo solidarietà agli autotrasportatori, ha evidenziato le pesanti conseguenze economiche della situazione, sia per le aziende sia per i lavoratori.

Possibili ripercussioni anche a Gela e Messina, dove vengono segnalate ulteriori difficoltà legate alla distribuzione dei prodotti. A Bagheria, nel Palermitano, è stata inoltre segnalata la chiusura temporanea del McDonald's per problemi di approvvigionamento.

Le conseguenze della protesta si fanno sentire anche nei supermercati, dove si registrano ritardi nelle consegne e scaffali meno riforniti del solito.

La riapertura dei ristoranti dipenderà dalla ripresa regolare dei trasporti e dall'arrivo delle forniture. Intanto cresce la preoccupazione per le conseguenze economiche del blocco, che sta coinvolgendo numerose attività commerciali e centinaia di lavoratori in tutta la Sicilia.