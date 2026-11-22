Sicilia, vento di burrasca oggi e domani: raffiche fino a 100 km/h, scatta l'allerta

Domenica 22 e lunedì 23 novembre caratterizzati da forti venti e possibili mareggiate. Allerta gialla fino a lunedì sera. Attenzione anche a Paternò e nel Catanese.

SICILIA – Due giornate caratterizzate dal vento forte in Sicilia. Oggi, domenica 22 novembre, e domani, lunedì 23, l'Isola sarà interessata da una ventilazione particolarmente intensa, con raffiche che nelle zone più esposte potrebbero raggiungere intensità di burrasca, creando possibili disagi alla circolazione e alle attività all'aperto.

Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Siciliano, per la giornata di oggi sono attese raffiche fino a 80-90 chilometri orari, con possibili punte superiori ai 100 km/h soprattutto nei settori settentrionali e nelle aree maggiormente esposte.

Il fenomeno è legato a un cambiamento della circolazione atmosferica, con venti prevalentemente occidentali e nord-occidentali.

Vento forte anche lunedì 23 novembre

La situazione non tornerà completamente alla normalità neppure domani. Anche lunedì, infatti, sono previste condizioni di forte ventilazione su diverse zone della Sicilia.

Resta in vigore un'allerta gialla per vento fino alle 23:59 di lunedì 23 novembre. Non è tuttavia certo che le raffiche di domani saranno più intense rispetto a quelle di oggi.

Attenzione a Paternò e in provincia di Catania

Anche a Paternò e nel territorio della provincia di Catania sarà opportuno prestare attenzione alle raffiche, in particolare lungo le strade extraurbane, sui viadotti e nei tratti più esposti.

Il vento potrebbe provocare difficoltà alla guida, soprattutto per motocicli e mezzi pesanti. Si raccomanda prudenza anche nei pressi di alberi, cartelloni pubblicitari e strutture temporanee.

Mari agitati e possibili mareggiate

Particolare attenzione anche lungo le coste siciliane. I mari potranno risultare molto mossi o agitati, soprattutto il Tirreno, dove secondo le previsioni le onde potrebbero superare i quattro metri al largo.

Non si escludono mareggiate lungo i tratti costieri maggiormente esposti ai venti di burrasca.

Temperature in calo da lunedì

Per domani è previsto anche un abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori minimi. A Paternò, in particolare, sono attese temperature comprese indicativamente tra 9 e 21 gradi, con cielo prevalentemente soleggiato.

La situazione meteorologica rimane in evoluzione e nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove perturbazioni di origine nord-atlantica.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e di prestare la massima prudenza durante gli spostamenti.