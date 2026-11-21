Sigonella, allarme per presunti droni sulla base militare: voli deviati

Nella serata di venerdì segnalati droni sulla base militare e sugli alloggi del personale. Un aereo americano avrebbe ricevuto l'ordine di cambiare rotta.

Allarme nella serata di venerdì 20 novembre nella base militare di Sigonella, in provincia di Catania, per la presunta presenza di droni non autorizzati nello spazio aereo della struttura.



Secondo quanto riportato dall'ANSA, che cita una segnalazione diffusa dall'account britannico DefenceGeek sulla piattaforma X, alcuni droni avrebbero sorvolato sia la base militare sia gli alloggi del personale.



La situazione avrebbe fatto scattare misure precauzionali, con l'indicazione ai voli militari statunitensi diretti a Sigonella di valutare rotte alternative.



In particolare, a un aereo cisterna americano KC-135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere le procedure di atterraggio e dirigersi verso la base di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia. Il velivolo sarebbe però successivamente riuscito ad atterrare regolarmente a Sigonella.



Secondo RaiNews, l'allarme sarebbe rientrato nel corso della serata.



Al momento non risultano conferme ufficiali sull'effettiva presenza dei droni. Resta quindi da chiarire se si sia trattato di una reale intrusione nello spazio aereo militare oppure di un falso allarme.



La vicenda riguarda una delle principali basi militari del Mediterraneo, utilizzata per attività logistiche, di sorveglianza e di supporto alle operazioni militari.

