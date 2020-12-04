SITO ANNUNCIA LA MORTE DI PIPPO BAUDO MA LUI SMENTISCE: "E FACCIO LE CORNA..."

Da qualche ora circola in rete una notizia secondo cui sarebbe morto Pippo Baudo all'età di 84 anni. Si tratta di una fake newsUn sito di gossip annuncia la morte di Pippo Baudo, 84 anni, con tanto di...

Un sito di gossip annuncia la morte di Pippo Baudo, 84 anni, con tanto di dettagli sull'ospedale dove sarebbe avvenuto il decesso. Ma la notizia per fortuna è falsa. E ad assicurarlo è il diretto interessato. "Faccio le corna - risponde Baudo al telefono con l'Adnkronos - succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita", conclude il decano dei conduttori televisivi.