🆘 SMARRITO IN ZONA SCALA VECCHIA JORDAN: MAINE COON SCOMPARSO, OFFRESI RICOMPENSA

Il Maine Coon è scomparso questa mattina nella zona Scala Vecchia, in via Biella, alle spalle dell’Eurospin. La famiglia e soprattutto i bambini lo aspettano.

PATERNÒ – Si è smarrito questa mattina Jordan, un gatto Maine Coon di quasi un anno, nella zona Scala Vecchia, via Biella, alle spalle dell’Eurospin.

Jordan, nonostante la sua imponente stazza, è un gatto dolcissimo, amorevole e buono e si lascia avvicinare e accarezzare anche dalle persone che non conosce.

È di colore marrone e bianco. La sua famiglia lo sta cercando con grande apprensione e lancia un appello a chiunque possa averlo visto.

A casa lo aspettano soprattutto i bambini, molto affezionati a lui.

🙏🏻 Chiunque abbia visto Jordan o abbia informazioni utili è pregato di contattare la famiglia e di aiutarlo a tornare a casa.

📱 PER SEGNALAZIONI E AVVISTAMENTI:

TELEFONO 3475093966

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Aiutiamo Jordan a tornare dalla sua famiglia. ❤️