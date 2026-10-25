Smartphone e lavatrici guasti, cambia tutto: riparazioni anche dopo la garanzia
Dal 22 ottobre nuove regole per i consumatori: riparazioni anche dopo la garanzia, ricambi più accessibili e 12 mesi di tutela aggiuntiva per chi sceglie di riparare anziché sostituire.
Una lavatrice guasta, uno smartphone rotto o un aspirapolvere che non funziona più non dovranno necessariamente essere sostituiti. Dal 22 ottobre 2026 è entrato in vigore in Italia il diritto alla riparazione, con nuove tutele per i consumatori e obblighi per i produttori.
La normativa, introdotta con il decreto legislativo n. 176/2026, recepisce una direttiva europea e punta a prolungare la durata degli apparecchi, riducendo sprechi e rifiuti elettronici.
Riparazioni anche dopo la garanzia
La novità principale riguarda la possibilità di richiedere la riparazione di determinati prodotti anche dopo la scadenza della garanzia legale.
I produttori, quando la riparazione è tecnicamente possibile e rientra negli obblighi previsti, dovranno effettuarla gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole, garantendo anche l'accesso ai ricambi.
Tra i prodotti interessati figurano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere, smartphone, tablet e televisori.
Un anno di garanzia in più
Per i prodotti ancora coperti dalla garanzia legale arriva un ulteriore vantaggio: chi sceglie la riparazione anziché la sostituzione potrà beneficiare di 12 mesi aggiuntivi di tutela, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Questa disposizione riguarda i contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
Le nuove regole prevedono inoltre maggiore trasparenza sui costi delle riparazioni e sulla disponibilità dei pezzi di ricambio.
L'obiettivo è semplice: rendere più conveniente riparare un apparecchio ancora utilizzabile, anziché acquistarne uno nuovo.