SOLIDARIETÀ COVID-19: VODAFONE, TIM E WINDTRE REGALANO GIGA GRATIS PER NATALE

Giga gratis per molti utenti a Natale, ci si potrà collegare con parenti e amici per scambiarsi gli auguri senza spendere un centesimo. Tim Vodafone e Wind, infatti,hanno aderito all'appello del ministro Pisano.

«Siamo felici di aderire all’invito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Vodafone offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre». Il gruppo risponde al ministro che nel fine settimana si era rivolta alle compagnie telefoniche e digitali affinché agevolassero l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendessero gratuiti durante il giorno di Natale. «Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale» sottolinea Vodafone.

Per dare l’opportunità a tutti di essere più vicini durante i giorni di Natale, Tim accoglie con favore la proposta lanciata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano per cui renderà gratuito il traffico dati per tutti i suoi clienti a partire dalle ore 18:00 del 24 dicembre fino alle 24:00 del 25 dicembre». Lo si legge in una nota. «L'iniziativa - spiega il gruppo - conferma l’impegno dell’Azienda per connettere gli italiani e permetterà a milioni di cittadini di restare in contatto con i propri cari».

Anche Windtre risponde positivamente all'appello della ministra Pisano per le videochiamate gratuite a Natale. L'operatore offrirà ai propri clienti giga gratuiti dalla mezzanotte del 24 dicembre e per l'intera giornata di Natale.