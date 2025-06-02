“SOLO INSIEME POSSIAMO”: NUOVA INIZIATIVA SOLIDALE DI ENOSIS

Domenica 1° giugno, i volontari dell’associazione ENOSIS sono tornati in prima linea con una nuova iniziativa solidale nell’ambito del progetto “Solo insieme possiamo”. Le città di Paternò e Belpasso...

Domenica 1° giugno, i volontari dell’associazione ENOSIS sono tornati in prima linea con una nuova iniziativa solidale nell’ambito del progetto “Solo insieme possiamo”. Le città di Paternò e Belpasso sono state protagoniste di una giornata all’insegna dell’altruismo e della partecipazione collettiva, grazie a una raccolta fondi realizzata attraverso la vendita di piantine.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al sostegno delle persone più bisognose e vulnerabili della comunità, confermando l’impegno concreto di ENOSIS nel fronteggiare le disuguaglianze sociali e nel favorire un tessuto sociale più coeso e attento.

L’attività rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sensibilizzazione dei cittadini, volto a promuovere piccoli gesti quotidiani di solidarietà che, sommati, possono fare una grande differenza. Con passione e determinazione, ENOSIS continua a porsi come punto di riferimento per la comunità locale, veicolando valori di inclusione, responsabilità sociale e sostegno reciproco.

L’associazione invita tutti a partecipare alle prossime iniziative, ricordando che ogni contributo, anche il più semplice, è un seme di speranza per chi vive in difficoltà.