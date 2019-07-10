SOSTIENI 95047, ECCO COME

Dal 1° Aprile 2014, 95047.it opera in maniera capillare sul territorio, diventando una bella realtà, nel territorio di Paternò e nel suo comprensorio, e tramite il proprio sito web, raccolta giornalme...

Dal 1° Aprile 2014, 95047.it opera in maniera capillare sul territorio, diventando una bella realtà, nel territorio di Paternò e nel suo comprensorio, e tramite il proprio sito web, raccolta giornalmente con notizie, video e segnalazioni dei lettori ciò che avviene nel territorio.

Tutto questo gratuitamente. Nonostante le continue difficoltà, anche economiche.

Dal 2014 ad oggi 95047.it ha avuto 2.812.600 visite, con visitatori provenienti da tutto il mondo

95047.it ha la stima di molte persone ma viene supportata attivamente da poche persone, e poche realtà commerciali

Il supporto dei visitatori che apprezzano il lavoro svolto ogni anno (articoli, live streaming di eventi, video) è fondamentale.

Poiché non abbiamo nessun finanziatore o padrone, far sentire la nostra voce con i pochi mezzi a nostra disposizione è sempre più arduo.

Facendo una donazione, ci darai la possibilità di garantire la qualità dei nostri contenuti editoriali e di costruire un giornale sempre più forte e indipendente.

Si tratta di un gesto piccolo, ma fondamentale per poter continuare ad avere un’informazione libera, approfondita e appassionata.

COME FARLO?

Nella home page del nostro quotidiano on-line è stata inserita una nuova schermata “SOSTIENI 95047”. Si aprirà una schermata di facile comprensione che permetterà di donare anche un solo euro alla nostra testata tramite pagamento PayPal.

Basterà seguire le informazioni dettate

Le donazioni volontarie dei lettori verranno utilizzate per l’avvio e la creazione di iniziative editoriali come ad esempio finanziare le inchieste. Un piccolo gesto, utilizzato ormai da moltissime redazioni giornalistiche nazionali, per sostenere l’informazione libera, le inchieste, sempre a portata dei lettori.

DONA ONLINE CLICCANDO QUA