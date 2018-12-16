SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE, FERITI
AGGIORNAMENTO Segnalato un altro incidente, questa volta in direzione Catania nei pressi del rifornimento SP, pure qui segnalate lunghissime file.Ennesimo incidente sulla ss121, nei pressi dello svinc...
A cura di Redazione
16 dicembre 2018 18:11
AGGIORNAMENTO
Segnalato un altro incidente, questa volta in direzione Catania nei pressi del rifornimento SP, pure qui segnalate lunghissime file.
Ennesimo incidente sulla ss121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.
Secondo le prime informazioni ad essere coinvolti due autovetture, e ci sarebbero feriti.
Sul posto ambulanza e Carabinieri
Lunghissime code sulla Statale in direzione Paternò
+++IN AGGIORNAMENTO+++
SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE, FERITI