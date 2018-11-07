SS121 AUTO IN FIAMME E DOPPIO INCIDENTE - TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO

AGGIORNAMENTO ORE 14.30Oltre l'autovettura che ha preso fuoco, si sono verificati due incidenti sempre in direzione PaternòIl primo si è verificato, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, tra...

A cura di Redazione 07 novembre 2018 14:43

Condividi