SS121 AUTO IN FIAMME E DOPPIO INCIDENTE - TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO
AGGIORNAMENTO ORE 14.30Oltre l'autovettura che ha preso fuoco, si sono verificati due incidenti sempre in direzione PaternòIl primo si è verificato, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, tra...
AGGIORNAMENTO ORE 14.30
Oltre l'autovettura che ha preso fuoco, si sono verificati due incidenti sempre in direzione Paternò
Il primo si è verificato, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, tra un camion ed un autovettura, il secondo nei pressi dello svincolo Valcorrente.
Non si segnalano per fortuna grave conseguenze per gli occupanti dei mezzi.
Al momento traffico congestionato, con code lunghe 3 km circa
Incendio in superstrada l'auto va a fuoco, fila lunghissima
Incendio pochi minuti fa nei pressi dello svincolo di Motta sulla superstrada ss121 in direzione Paternò.
Per cause in fase di accertamento mentre era in transito è andata a fuoco un autovettura.
Sul posto i vigili del fuoco, secondo le prime informazioni non si segnalano persone coinvolte.
Forte ripercussioni sul traffico al momento quasi bloccato.