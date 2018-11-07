95047

SS121 AUTO IN FIAMME E DOPPIO INCIDENTE - TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO

AGGIORNAMENTO ORE 14.30Oltre l'autovettura che ha preso fuoco, si sono verificati due incidenti sempre in direzione PaternòIl primo si è verificato, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, tra...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2018 14:43
AGGIORNAMENTO ORE 14.30

Oltre l'autovettura che ha preso fuoco, si sono verificati due incidenti sempre in direzione Paternò

Il primo si è verificato, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro, tra un camion ed un autovettura,  il secondo nei pressi dello svincolo Valcorrente.

Non si segnalano per fortuna grave conseguenze per gli occupanti dei mezzi.

Al momento traffico congestionato, con code lunghe 3 km circa

Incendio in superstrada l'auto va a fuoco, fila lunghissima

Incendio pochi minuti fa nei pressi dello svincolo di Motta sulla superstrada ss121 in direzione Paternò.
Per cause in fase di accertamento mentre era in transito è andata a fuoco un autovettura.
Sul posto i vigili del fuoco, secondo le prime informazioni non si segnalano persone coinvolte.
Forte ripercussioni sul traffico al momento quasi bloccato.

