SS121 INCIDENTE IN DIREZIONE CATANIA, RALLENTAMENTI SUL TRAFFICO

Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, secondo le primi informazioni si tratterrebbe di incidente auton...

27 novembre 2018 09:37
News
Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, secondo le primi informazioni si tratterrebbe di incidente autonomo, per fortuna senza grave conseguenze per le persone.

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO

