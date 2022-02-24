SS121 INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO – CODE

FLASHUn incidente stradale si è verificato intorno alle ore 7.30 di oggi, 24 febbraio 2022, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo di Misterbianco Centro direzione Catania.Per cause non...

FLASH

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 7.30 di oggi, 24 febbraio 2022, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo di Misterbianco Centro direzione Catania.

Per cause non note al momento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto almeno tre autovetture, nello scontro una Citroen C2 è andata a sbattere contro il guardrail.

Ferita è immediatamente soccorsa la conducente che è stata trasferita all'ospedale per le cure del caso.

Forti i disagi per chi sta percorrendo la superstrada, si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Piano Tavola in direzione Catania e pure in direzione opposta a causa dei curiosi che rallentano nei pressi del sinistro

IN AGGIORNAMENTO