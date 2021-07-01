95047

SS121: LAVORI ANAS, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

L’arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili, in alcune ore del giorno è un vero e proprio inferno. La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando...

01 luglio 2021 08:36
L’arteria, già normalmente intasata da migliaia di automobili, in alcune ore del giorno è un vero e proprio inferno. La chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione Catania, sta provocando  rallentamenti.

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.

Il restringimento della carreggiata è dovuto a lavori di manutenzione eseguiti dall'Anas  lungo la strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola/Belpasso in direzione Misterbianco

Al momento , si segnalano circa due chilometri di fila con ingorgo che inizia dei pressi dello svincolo Valcorrente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

