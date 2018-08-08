95047

SS121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA

Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza svincolo Piano Tavola.Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 06.30, sono coinvolti due autoDalle prime notizie, sembra che, fort...

08 agosto 2018 07:20
Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza svincolo Piano Tavola.

Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 06.30, sono coinvolti due auto
Dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti, ma solo qualche piccola contusione e un po’ di spavento.
L’incidente ha provocato lunghissime code anche se ora la circolazione sta tornando alla normalità.

