95047

SS121 TAMPONAMENTO TRA 5 VEICOLI

Tamponamento, poco fa, sulla strada statale 121, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco.Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte cinque autovetture.Sul posto sono...

A cura di Redazione Redazione
14 novembre 2018 08:03
SS121 TAMPONAMENTO TRA 5 VEICOLI -
News
Condividi

Tamponamento, poco fa, sulla strada statale 121, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco.
Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte cinque autovetture.
Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l'entità e il numero di feriti.

Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.

Al momento si segnalano lunghissime code in direzione Catania, in quanto l'incidente è avvenuto in ora di punta.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047