SS121 TAMPONAMENTO TRA 5 VEICOLI
A cura di Redazione
14 novembre 2018 08:03
Tamponamento, poco fa, sulla strada statale 121, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco.
Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte cinque autovetture.
Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l'entità e il numero di feriti.
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.
Al momento si segnalano lunghissime code in direzione Catania, in quanto l'incidente è avvenuto in ora di punta.
IN AGGIORNAMENTO