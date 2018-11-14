SS121 TAMPONAMENTO TRA 5 VEICOLI

Tamponamento, poco fa, sulla strada statale 121, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco.Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte cinque autovetture.Sul posto sono...

Tamponamento, poco fa, sulla strada statale 121, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo Misterbianco.

Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte cinque autovetture.

Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l'entità e il numero di feriti.

Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.

Al momento si segnalano lunghissime code in direzione Catania, in quanto l'incidente è avvenuto in ora di punta.

IN AGGIORNAMENTO