🔴 ORE 19.44
Ancora lunghe code sulla ss121, in corso rimozione dei veicoli incidenti. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti del mezzi.
Tamponamento tra più autovetture nei pressi dello svincolo di Valcorrente. Sul posto due ambulanze e i Carabinieri.
3 aggiornamenti
· iniziata il 21 novembre
· la pagina si aggiorna tra
60 s
Ancora lunghe code sulla ss121, in corso rimozione dei veicoli incidenti. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti del mezzi. ⚠️ ATTENZIONE A CHI PERCORRE LA SS 121: si stanno registrando lunghissime code e forti rallentamenti alla circolazione. Si raccomanda la massima prudenza. Tre le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò. Si registra un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni.
Diretta Live
Ultimo aggiornamento
oggi alle 19:43
🔴 ORE 19.44
🔴 ORE 19.09
3 aggiornamenti · iniziata il 21 novembre · la pagina si aggiorna tra 60 s
Ancora lunghe code sulla ss121, in corso rimozione dei veicoli incidenti. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti del mezzi.
⚠️ ATTENZIONE A CHI PERCORRE LA SS 121: si stanno registrando lunghissime code e forti rallentamenti alla circolazione. Si raccomanda la massima prudenza.
Tre le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò. Si registra un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni.
BELPASSO – Incidente stradale lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto più autovetture.
Nell’incidente ci sarebbero anche alcuni feriti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni.
Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Carabinieri per prestare soccorso alle persone coinvolte ed effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Lungo la SS121 si stanno registrando lunghe file di automobili e forti rallentamenti in direzione Paternò, con notevoli disagi per gli automobilisti in transito.
La situazione è in evoluzione.
Notizia in aggiornamento.