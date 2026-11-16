ULTIM'ORA SS284, due auto in fiamme: una all’uscita Paternò, l’altra a Biancavilla

Due incendi tra Biancavilla e Paternò, una Peugeot distrutta dalle fiamme. Vigili del Fuoco sul posto e disagi aggravati dai lavori stradali.

Pomeriggio complicato lungo la strada statale 284, dove intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 16 novembre, si registrano lunghe code e rallentamenti. A rendere ancora più difficile la circolazione, già interessata dai lavori sulla pavimentazione stradale, sono stati due distinti incendi che hanno coinvolto altrettante automobili quasi contemporaneamente.

Il primo episodio si è verificato nel territorio di Biancavilla, all'altezza dello spartitraffico centrale, dove un'auto ha preso fuoco mentre era in marcia.

Il secondo incendio si è verificato nei pressi dello svincolo Paternò-Ragalna, dove una Peugeot è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano gravi conseguenze per le persone in nessuno dei due episodi. Restano da chiarire le cause degli incendi.

La situazione del traffico risulta particolarmente difficile anche a causa dei lavori sulla pavimentazione avviati questa mattina nei pressi dello svincolo Belpasso-Santa Maria di Licodia, che avevano già provocato lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Si raccomanda prudenza agli automobilisti in transito lungo la statale.

Seguiranno aggiornamenti.