STERPAGLIE A FUOCO VICINO LA SS121, FUMO LUNGO LE CARREGGIATE. INTERVENTO DEI VVF
A cura di Redazione
17 settembre 2021 21:00
FLASH
Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 20.45 tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente/ centro commerciale
Una nuvola densa di fumo si è espansa su tutta la carreggiata, creando leggeri disagi agli automobilisti.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco
Il fumo prodotto dall’incendio ha invaso la superstrada 121 che è transitabile, benché il traffico veicolare sulla corsia sta subendo leggeri rallentamenti.
