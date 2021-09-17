STERPAGLIE A FUOCO VICINO LA SS121, FUMO LUNGO LE CARREGGIATE. INTERVENTO DEI VVF

FLASHIl rogo si è sviluppato intorno alle ore 20.45 tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente/ centro commercialeUna nuvola densa di fumo si è espansa su tutta...

FLASH

Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 20.45 tra le sterpaglie adiacenti alla statale 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente/ centro commerciale

Una nuvola densa di fumo si è espansa su tutta la carreggiata, creando leggeri disagi agli automobilisti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco

Il fumo prodotto dall’incendio ha invaso la superstrada 121 che è transitabile, benché il traffico veicolare sulla corsia sta subendo leggeri rallentamenti.