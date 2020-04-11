STOP AL PAGAMENTO DI AFFITTI DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN SICILIA

Oltre cinquantamila utenti non dovranno pagare l’affitto del proprio alloggio popolare per i prossimi sei mesi. Lo ha deciso il governo regionale, che ha stanziato per questo fine 27 milioni di euro.“...

A cura di Redazione 11 aprile 2020 19:07

