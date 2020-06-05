STRAGE SULL'AUTOSTRADA A1 AD AREZZO, 4 MORTI E 7 FERITI: TRA LE VITTIME UN NEONATO E UN BIMBO DI 10 ANNI

Quattro persone sono morte e almeno 4 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. In base alle prime informazioni nello sc...

Quattro persone sono morte e almeno 4 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. In base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 e vigili del fuoco.

Sono un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni i due minori morti nell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nel tratto aretino dell'A1. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, i due bimbi si trovavano su una monovolume a sette posti, con altre cinque persone. Da una prima ricostruzione la vettura avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un'altra auto.

Quattro degli occupanti della monovolume, tra cui due adulti, di nazionalità romena e i due bambini sono morti sul colpo. Sale poi a sette il numero dei feriti nello scontro, tra cui due minori che sono stati portati in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri feriti sono stati trasferiti agli ospedali di Arezzo e Siena. Al momento resta chiuso il tratto della A1 in direzione Sud, e si registrano 10 chilometri di coda.

Lo scontro fra i veicoli in transito in Autostrada del Sole

In movimento gli elicotteri Pegaso e quello dei vigili del fuoco. Sul posto anche il pm Roberto Rossi.

Impegnati molti uomini tra soccorritori del 118, polizia stradale, pompieri e Società autostrade.