STROMBOLI, DUE FORTI ESPLOSIONI SUL CRATERE NORD SVEGLIANO L'ISOLA

Due forti boati hanno svegliato la notte scorsa l'isola di Stromboli. "Per fortuna nulla di grave- dice all’Adnkronos un abitante, Gianluca Giuffrè- ma abbiamo avuto paura. Appena un anno fa, proprio in questo periodo una analoga esplosione aveva provocato la morte di un escursionista".

"Per fortuna non ci sono stati danni - dice ancora Giuffre’ - Questa è stata una di quelle eruzioni che gli esperti chiamano ‘maggiori’, cioè più corte del solito. C’è stato qualche masso che ha provocato qualche focolaio. La situazione per ora appare tranquilla".

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2020-07-19 04:23:28 UTC (06:23:28 ORE LOCALI) - STROMBOLI.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 06:23 (04:23 UTC), una esplosione di forte intensità.

Alle ore 3:00 UTC attraverso le telecamere di sorveglianza è stata osservata una esplosione di maggiore intensità. I prodotti generati dall'esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico il fenomeno è stato caratterizzato da una breve sequenza di eventi esplosivi e da un incremento dell'ampiezza del tremore fino alle 03:10 UTC.