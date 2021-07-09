SUCCESSO PER IL PATERNESE VINCENZO SCALISI AL CAMPIONATO ITALIANO DI PIZZA 2021
Si è svolta a Diano Marina in Ligura presso la scuola di cucina ‘O sole Mio dello chef Giuseppe Coletti, la finale del Campionato Italiano di Pizza Tour.
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 70 esperti pizzaioli provenienti da tutta Italia, nella categoria "Napoletana" ha raggiunto il gradino piu' alto del podio il Paternese Vincenzo Scalisi.
Vincenzo nato 31 anni fa a Paternò, dopo aver lavorato in varie locali del comprensorio, nel 2017 si trasferisce a Pavia e da due anni gestisce la propria attività.
Ha partecipato con buoni risultati al programma televisivo " Pizza Talent show" un programma di Alessandro di Pietro in onda su Alma TV e pochi giorni fa la consacrazione vincendo il Campionato italiano nella categoria pizza Napoletana
Questo l'elenco e id i titoli assegnati:
CLASSICA - Valentina Ravarotto
GOURMET - Cristian Tolu
IMPASTI ALTERNATIVI - Mario Pirrotta
PALA - Mirko Boniolo
REGIONALE - Lorenzo Carletti
TEGLIA - Erika Bartoli
NAPOLETANA - Vincenzo Scalisi
LARGA - Saverio Labate
VELOCE - Saverio Labate