"Sull'addizionale Irpef avevamo ragione"

L'intervento dei consiglieri Ezio Mannino, Vito Rau e del movimento "Paternò On": "La nostra linea e condotta è stata condivisa dai consiglieri che fino a ieri davano fiducia alla fallimentare esperienza amministrative del centro-sinistra

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

"Accogliamo con piacere ed altrettanta fiducia l'atteggiamento di quei consiglieri di "opposizione" che fino a ieri hanno sostenuto e dato fiducia all'amministrazione Mangano.

Pertanto prendiamo atto che finalmente la nostra linea e condotta, basata sulla coerenza e sulla ferma opposizione a questa amministrazione, è stata condivisa dai consiglieri che fino a ieri davano fiducia alla fallimentare esperienza amministrative del centro-sinistra.

Dopo l'ammutinamento e la resa da parte dei consiglieri di maggioranza, che non hanno avuto la dignità di presentarsi in aula al momento della votazione, ci auspichiamo che il sindaco Mangano assente ingiustificato alla seduta del consiglio comunale stia già protocollando l'unico atto che la città si aspetta, ovvero le proprie dimissioni.

Abbiamo votato "No" all'aumento dell'Irpef per il semplice motivo che da tempo chiediamo al sindaco di mettere in campo una politica economica finanziare che punti alla realizzazione di un bilancio dinamico e non più statico, quindi basato sul potenziamento delle entrate e la contrazione delle spese.

Riteniamo inoltre che l'amministrazione non ha né le capacità ne tantomeno le competenze per governare una città come la nostra, non ha dimostrato di avere idee ed azioni capaci di affrontare le difficoltà e la crisi che attanaglia gli Enti locali, non ha saputo sfruttare i finanziamenti infrastrutturali messi a disposizione dalla Regione, Stato ed Unione Europea ma ha saputo solamente declassare la nostra Paternò che rischia, dopo l'accorpamento alla Città Metropolitana, di diventare il dormitorio di Catania..tutto questo grazie alle decisioni scellerate di Mangano e compagni di maggioranza e finta opposizione.

Adesso l'unica strada da intraprendere è quella della dichiarazione di disequilibrio di bilancio presso la corte dei conti ed il consequenziale piano di riequilibrio economico finanziario...ma anche in questo l'amministrazione dorme...Mangano è in ferie e Paternò perisce oltre che per il caldo stagionale anche per l'incapacità amministrativa.

La nostra speranza è che possano davvero arrivare tempi migliori, e sopratutto uomini migliori, che oltre a mettere in campo una sana umiltà, possano con il proprio entusiasmo e capacità dare nuovamente un barlume di speranza al futuro della nostra amata Paternò".