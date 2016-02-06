Svelato il bassorilievo della Compagnia dei carabinieri

L’opera è del presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Paternò, Roberto Anicito. Presente questa mattina anche il Comandante provinciale, colonnello Francesco Gargaro: con lui, il capitano Lorenzo Provenzano

IMG-20160206-WA0017 Bassorilievo posto accanto alla caserma dei Carabinieri. Un insieme di arte, cultura, storia e valori dell'Arma, questa in sintesi l'opera di Anicito che nello stesso tempo diventa occasione di valorizzazione di uno slargo spesso e volentieri lasciato nelle grinfie di incivili di turno. Emozionato e soddisfatto si è detto Anicito che racconta: ”Il lavoro al bassorilievo si è protratto per circa un mese. Rappresenta la dea della Giustizia posta accanto a Zeus dalle sembianze di un toro possente. Nell'opera spiccano i valori di libertà simboleggiati dalla figura di un uomo dietro le sbarre e di fiducia verso la giustizia attraverso il volto di una madre oltre che i volti di due carabinieri che tendono la mano verso il prossimo manifestando quel simbolo di abnegazione e servizio che sempre l'arma ci ha insegnato".