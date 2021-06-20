95047

TAMPONAMENTO FRA TRE AUTO SULLA SS284 A SCALILLI, UNA SI RIBALTA

FLASHDue gravi incidenti si sono verificati nella nottata del 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, a...

A cura di Redazione Redazione
20 giugno 2021 03:32
TAMPONAMENTO FRA TRE AUTO SULLA SS284 A SCALILLI, UNA SI RIBALTA -
News
Condividi

FLASH

Due gravi incidenti si sono verificati nella nottata del 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.

Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad essere coinvolti tre autoveicoli tra cui una si è ribaltato su un fianco.

Sul posto due ambulanze  che hanno soccorso i feriti che sono stati  trasportati in ospedale per le cure del caso, secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in modo grave.

Ad intervenire pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli ed i Carabinieri per la gestione dei rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Un altro incidente si è verificato a Biancavilla in Via della Montagna nei pressi del cimitero comunale, qui a scontrarsi per cause al vaglio dei Carabinieri di Paternò che stanno eseguendo i rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un violento scontro tra due autovetture.

Soccorsi e trasportati in ospedale tre persone, fortunatamente anche in questo sinistro, secondo le prime info in modo non grave, e i Vigili del Fuoco per le operazioni della messa in sicurezza dei mezzi

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047