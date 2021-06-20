TAMPONAMENTO FRA TRE AUTO SULLA SS284 A SCALILLI, UNA SI RIBALTA

FLASHDue gravi incidenti si sono verificati nella nottata del 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, a...

Due gravi incidenti si sono verificati nella nottata del 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.

Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad essere coinvolti tre autoveicoli tra cui una si è ribaltato su un fianco.

Sul posto due ambulanze che hanno soccorso i feriti che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in modo grave.

Ad intervenire pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli ed i Carabinieri per la gestione dei rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Un altro incidente si è verificato a Biancavilla in Via della Montagna nei pressi del cimitero comunale, qui a scontrarsi per cause al vaglio dei Carabinieri di Paternò che stanno eseguendo i rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un violento scontro tra due autovetture.

Soccorsi e trasportati in ospedale tre persone, fortunatamente anche in questo sinistro, secondo le prime info in modo non grave, e i Vigili del Fuoco per le operazioni della messa in sicurezza dei mezzi