TAMPONAMENTO IN TANGENZIALE DI CATANIA E LUNGHE CODE IN DIREZIONE MESSINA

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2022 14:36
TAMPONAMENTO IN TANGENZIALE DI CATANIA E LUNGHE CODE IN DIREZIONE MESSINA -
FLASH

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 Febbraio 2022, in tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note, al vaglio da parte dell’autorità competenti si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quatto, nei pressi dello svincolo Gravina in direzione Messina-

Lunghissime code sono segnalate in questo momento, (ore 14.30)  con una coda che inizia nei pressi dello svincolo Misterbianco.

Sul posto la Polizia Stradale per le competenze del caso.

