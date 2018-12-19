95047

A cura di Redazione Redazione
19 dicembre 2018 08:55
TAMPONAMENTO SS121 IN DIREZIONE CATANIA -
News
Tamponamento, sulla ss121 in direzione Catania tra gli svincoli Piano Tavole e Motta S.Anastasia..

L'incidente secondo le primissime informazioni, avrebbe coinvolto tre autovetture, per fortuna senza nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle autovetture.

Sul posto i soccorsi.

Forti rallentamenti sul traffico in direzione Catania

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

 

 

