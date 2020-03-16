TAMPONAMENTO SULLA SS121
Lieve incidente, intorno alle 10.30, sulla Ss 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò
Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Misterbianco presente sul posto, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture, anche se, secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Rallentamenti sono segnalati sul tratto interessato dal sinistro per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli, con il transito su una corsia. Pochi problemi per il traffico, dovuto anche al divieto di uscire da casa per motivi non necessari.