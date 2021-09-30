TAMPONAMENTO SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

Incidente e notevoli disagi per chi percorre oggi, 30 settembre 2021, la ss121 in direzione Catania,Lunghe code a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 07.30 un paio di metri prima lo...

Lunghe code a seguito di un tamponamento avvenuto, intorno alle ore 07.30 un paio di metri prima lo svincolo Misterbianco Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero feriti, ma il sinistro sta comunque causando problemi alla viabilità lungo la tratta della 121.

Nel sinistro sono coinvolti due autovetture, un furgoncino ed un autovettura, che per cause al momento non note hanno tamponato in corsia di sorpasso.

Al momento, ore 08.00, il traffico in direzione Catania sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, con code di circa 2 km che inizia dallo svincolo Piano Tavola.