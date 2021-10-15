TAMPONAMENTO TRA QUATTRO AUTO SULLA SUPERSTRADA SS121.CODE DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma continuano pure oggi, 15 Ottobre 2021, i disagi sulla superstrada ss121.Il sinistro che ha coinvolto 4 autovetture si è verificato in territorio di Mi...
Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma continuano pure oggi, 15 Ottobre 2021, i disagi sulla superstrada ss121.
Il sinistro che ha coinvolto 4 autovetture si è verificato in territorio di Misterbianco nei pressi dello svincolo Sieli.
Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture, con danni per i mezzi.
Si registrano in questi minuti (09.00) lunghe code in direzione Catania, al momento si segnalano code che iniziano dallo svincolo Piano Tavola.
NOTIIZIA IN AGGIORNAMENTO