95047

TAMPONAMENTO TRA QUATTRO AUTO SULLA SUPERSTRADA SS121.CODE DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma continuano pure oggi, 15 Ottobre 2021, i disagi sulla superstrada ss121.Il sinistro che ha coinvolto 4 autovetture si è verificato in territorio di Mi...

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2021 08:57
TAMPONAMENTO TRA QUATTRO AUTO SULLA SUPERSTRADA SS121.CODE DIREZIONE CATANIA -
News
Condividi

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma continuano pure oggi, 15 Ottobre 2021, i disagi sulla superstrada ss121.

Il sinistro che ha coinvolto 4 autovetture si è verificato in territorio di Misterbianco nei pressi dello svincolo Sieli.

Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture, con danni per i mezzi.

Si registrano in questi minuti (09.00) lunghe code in direzione Catania, al momento si segnalano code che iniziano dallo svincolo Piano Tavola.

NOTIIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047