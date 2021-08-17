TAMPONI A PREZZI RIBASSATI, NESSUNA FARMACIA DI PATERNÒ ADERISCE AL PROTOCOLLO

Il Ministero della Salute ha comunicato ieri l'elenco delle farmacie che hanno aderito al protocollo per effettuare tamponi per il Covid a prezzo ribassato.Come da decreto, per coloro che necessitano...

Il Ministero della Salute ha comunicato ieri l'elenco delle farmacie che hanno aderito al protocollo per effettuare tamponi per il Covid a prezzo ribassato.

Come da decreto, per coloro che necessitano del green pass ottenibile con il tampone, i prezzi saranno di 8 euro per i minori e di 15 euro per i maggiori di 18 anni.

Purtroppo nell'elenco non figura nessuna farmacia di Paternò.

Scarica documento allegato Cliccando qui puoi scaricare l'elenco delle farmacie italiane che hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi AGGIORNATO AL 16 AGOST0 2021

Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.