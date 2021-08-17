TAMPONI A PREZZI RIBASSATI, NESSUNA FARMACIA DI PATERNÒ ADERISCE AL PROTOCOLLO
Il Ministero della Salute ha comunicato ieri l'elenco delle farmacie che hanno aderito al protocollo per effettuare tamponi per il Covid a prezzo ribassato.
Come da decreto, per coloro che necessitano del green pass ottenibile con il tampone, i prezzi saranno di 8 euro per i minori e di 15 euro per i maggiori di 18 anni.
Purtroppo nell'elenco non figura nessuna farmacia di Paternò.
Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.