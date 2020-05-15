TANGENZIALE DI CATANIA PROVVISORIAMENTE CHIUSA IN DIREZIONE MESSINA PER MEZZO PESANTE IN FIAMME
AGGIORNAMENTOLa Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 1,100.Il personale di Anas è sul posto per...
AGGIORNAMENTO
La Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 1,100.
Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Gravina, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
FLASH
Un autocarro ha preso fuoco pochi intorno le ore 13.45 sulla tangenziale di Catania dentro la galleria, pressi dello svincolo svincoli Gravina, sulla corsia in direzione Messina.
Per gli occupanti del mezzo , secondo le prime informazioni solo una grande paura e nessuna conseguenza. Sul posto 3 i vigili del fuoco e due ambulanze.
In corso le operazioni di spegnimento e di sicurezza del tratto stradale.
Al momento che scriviamo tangenziale chiusa in entrambi sensi di marcia, chi proviene da Misterbianco, uscita obbligatoria Gravina.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.