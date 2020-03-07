TAORMINA RISPONDE AL CORONAVIRUS: “PARCHEGGI GRATIS NEI WEEKEND”

Il Comune di Taormina cerca di dare risposte immediate sotto il profilo turistico all’emergenza coronavirus. Il primo provvedimento riguarda i parcheggi Lumbi e Porta Catania, gestiti dall’Asm, che sa...

Il Comune di Taormina cerca di dare risposte immediate sotto il profilo turistico all’emergenza coronavirus. Il primo provvedimento riguarda i parcheggi Lumbi e Porta Catania, gestiti dall’Asm, che saranno gratuiti, nei fine settimana, per tutto il mese di marzo.

La decisione è stata presa in mattinata nel corso di un incontro che hanno avuto questa mattina al “Lumbi” il sindaco, Mario Bolognari e il commissario dell’Azienda servizi municipalizzati Anonio Fiumefreddo. Si sta valutando anche di mettere a disposizione gratuitamente il parcheggio Porta Pasquale, gestito dal Comune.

Intanto dalle 16 del venerdì alle 24 della domenica successiva per autoveicoli e moto ci sarà accesso libero ai multipiani del Lumbi e del Porta Catania.

“Intendiamo dare un segnale” esordisce il primo cittadino Bolognari. “Taormina è viva, è aperta con ristoranti, pizzerie, hotel e locali che sono fruibili in sicurezza. Non è certo la soluzione alle disdette – prosegue – che stanno arrivando. E’ una prima iniziativa concreta e realizzabile anche in attesa di un confronto con i Governi nazionale e regionale, con i quali siamo sempre in contatto. Lunedì – annuncia inoltre Bolognari – ci sarà un tavolo tecnico per avviare un piano di comunicazione sulle diverse piattaforme per il turismo a Taormina”.