TENTANO FURTO IN UNA CASA, 4 ARRESTI AD ACI CASTELLO

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza quattro pregiudicati catanesi di età compresa tra i 26 e i 44 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato fu...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza quattro pregiudicati catanesi di età compresa tra i 26 e i 44 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato.

I ladri, giunti da Catania a bordo di una Fiat Panda, tramite un grosso masso stavano tentando di sfondare una porta finestra di un’abitazione di via Collina di Polifemo. Il rumore provocato dall’impatto del blocco di pietra con il vetro ha allarmato alcuni vicini di casa che hanno chiamato il 112 NUE consentendo l’intervento sul posto di diverse pattuglie della locale Stazione. I militari, nel giungere sul luogo del reato, hanno intercettato il quartetto in fuga sulla Fiat Panda che, dopo un concitato inseguimento, è stato bloccato.

I malviventi, durante la fuga si sono sbarazzati di alcuni passamontagna e di guanti in lattice che sono stati recuperati e posti sotto sequestro come, peraltro, degli scaldacollo rinvenuti sotto il sedile del passeggero dell’autovettura.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.