Termini e condizioni – Necrologie e Ricorrenze

1) L’iniziativa prevede la pubblicazione della foto del defunto

2) L’inserzionista e’ responsabile in prima persona per la pubblicazione delle foto(comprese, ma

non solo, le immagini in esso contenute), L’inserzionista solleva questo sito da ogni responsabilita’

diretta e indiretta rigurdante danni materiali o morali causati a terzi dalla propria pubblicazione e

dichiara di risponderne personalmente civilmente e penalmente..

3) Lo spazio riservato a tale iniziativa sarà, un foto della dimensione di 300 x 250 pixel

all’interno dell’home del sito www.95047.it

4) La pubblicazione della foto sarà effettuata entro 2 giorni dalla ricezione, senza

nessun preavviso

5) L’amministratore di questo sito si riserva la facolta’ di respingere/modificare una pubblicazione

ritenuta, a suo insindacabile giudizio, NON conforme, nonche’ di richiedere all’inserzionista le

necessarie documentazioni che attestano l’originalta’ dei materiali, la validita’ dei diritti di

autore/copyright ed il consenso scritto delle persone eventualmente.

6)L’amministratore di questo sito NON riconosce alcun tipo di rimborso per la mancata

pubblicazione da lui ritenuti NON conformi.

7) L’inserzionista dichiara di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il presente

regolamento, nonche’ di essere pronto a risarcire ogni eventuale danno subito da questo sito in

seguito alla pubblicazione dei materiali da lui forniti.

11) L’inserzionista e’ responsabile della correttezza/veridicita’ delle proprie pubblicazioni.

Con la L’INVIO, garantisco la veridicità’ dei dati forniti e, in riferimento al D.Lgs.n.196/2003 sulla tutela dei dati personali, presto il mio consenso all’intero trattamento dei dati inseriti e dichiaro di aver preso visione delle informazioni che seguono. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Cartocopyservice., titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni. I dati personali conferiti con ogni mezzo (ad es. la compilazione del modulo elettronico, sms, mail, o social, ecc.) verranno conservati e utilizzati dal titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, al fine di ricevere e selezionare le segnalazioni, il materiale inviato e contattare gli interessati.

Si informa che il conferimento dei dati deve ritenersi necessario per realizzare le finalità suindicate e che il loro mancato conferimento può precludere ogni utilizzo e contatto con gli interessati. Il suddetto trattamento potrà essere effettuato, per le descritte finalità, anche da persone fisiche o giuridiche che, in Italia o all’estero, forniscano al titolare specifici servizi elaborativi. Gli interessati sono invitati ad omettere dati non pertinenti. In particolare, si prega di non indicare dati sensibili, come definiti all’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 (quali ad esempio i dati relativi a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche). Eventuali dati sensibili indicati non saranno comunque oggetto di alcun trattamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’indirizzo mail: 95047it@gmail.com

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Cartocopyservice , con sede legale Via Vittorio Emanuele 313, 95047 Paternò