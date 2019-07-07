TERREMOTI, SCOSSA DI MAGNITUDO 2.9 CON EPICENTRO VICINO A RANDAZZO

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5:27 tra Catania e Messina.Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentr...

A cura di Redazione 07 luglio 2019 08:06

Condividi