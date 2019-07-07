95047

TERREMOTI, SCOSSA DI MAGNITUDO 2.9 CON EPICENTRO VICINO A RANDAZZO

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5:27 tra Catania e Messina.Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentr...

A cura di Redazione Redazione
07 luglio 2019 08:06
TERREMOTI, SCOSSA DI MAGNITUDO 2.9 CON EPICENTRO VICINO A RANDAZZO -
News
Condividi

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5:27 tra Catania e Messina.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 28 km di profondità ed epicentro vicino Randazzo (Catania).

Non si segnalano danni a persone o cose.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047