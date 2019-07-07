TERREMOTI, SCOSSA DI MAGNITUDO 2.9 CON EPICENTRO VICINO A RANDAZZO
A cura di Redazione
07 luglio 2019 08:06
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5:27 tra Catania e Messina.
Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 28 km di profondità ed epicentro vicino Randazzo (Catania).
Non si segnalano danni a persone o cose.