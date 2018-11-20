95047

TERREMOTO DI 3.5 A BIANCAVILLA ETNEA ALLE ORE 06.06, SCIAME SISMICO IN CORSO

20 novembre 2018 07:12
News
Ben 15 scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore nell’area dell’Etna, tra i Comuni Adrano, Biancavilla e Ragalna.
L’evento più rilevante, di magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Biancavilla (Catania) alle 06:06:34 ad una profondità di 22 km.

ECCO IL DETTAGLIO DELLE SCOSSE

Le scosse sono state localizzate dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Al momento non si registrano danni a cose o persone

CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE

