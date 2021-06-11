TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA
Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata nel pomeriggio di oggi, 11 Giugno 2021 alle ore 16.26 con epicentro nel comune di Santa Maria di Licodia, ad una profondità di 1 km.
ll sisma è stato in superficie e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell’area epicentrale
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
