95047

TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA

Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata nel pomeriggio di oggi, 11 Giugno 2021 alle ore 16.26  con epicentro nel comune di Santa Maria di Licodia, ad una profondità di 1 km.ll sisma è sta...

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2021 16:59
TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.8 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA -
News
Condividi

Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata nel pomeriggio di oggi, 11 Giugno 2021 alle ore 16.26  con epicentro nel comune di Santa Maria di Licodia, ad una profondità di 1 km.

ll sisma è stato in superficie e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell’area epicentrale

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 6 km W Santa Maria di Licodia (CT), il 11-06-2021 16:26:15 (UTC  ora italianacon coordinate geografiche (lat, lon) 37.61, 14.83 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047